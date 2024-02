Lazio, Rovella: “Abbiamo sempre seguito Sarri. Siamo un gruppo unito, le voci sono infondate”

Nicolò Rovella ha parlato ai margini dell’evento ‘La Lazio nelle scuole’. Il centrocampista, si è espresso su ciò che sta succedendo alla Lazio dopo i recenti risultati negativi. Ecco le sue parole.

Lazio, le parole di Nicolò Rovella

Come si esce da questi momenti di difficoltà?

“Continuando a lavorare e grazie agli allenamenti. Abbiamo già parlato con il mister e cercheremo di mettere più voglia e determinazione. Prima di questo periodo ci sono state cose positive, ma ora guardiamo avanti pensando partita dopo partita“.

A breve avrete la Champions e tanti scontri diretti in campionato…cosa ci puoi dire in merito a questa situazione?

“Più ti avvicini a una determinata partita e più quella diventa importante. Per noi questo sarà un mese decisivo che dovremo affrontare con la giusta mentalità“.

Cosa vi ha chiesto Sarri?

“Con noi Sarri è sempre stato chiaro e noi lo abbiamo sempre seguito. Dobbiamo essere più determinati e fare ciò che ci chiede lui”.

Sarri chiede più coraggio dal punto di vista dell’impostazione?

“Devo migliorare tante cose, ma sono in un momento in cui mi sento bene e in cui sto crescendo. Lavoro in settimana con lui per cercare di fare sempre meglio“.

Come sta lo spogliatoio e che aria si respira nel gruppo?

“Siamo un gruppo unito, le voci che stanno girando sono infondate. Remiamo tutti dalla stessa parte e non vediamo l’ora di tornare a fare risultati”.