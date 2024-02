Lazio: Rovella stabilisce un record in serie A | Ma intanto salterà la sfida di Cagliari

Il momento in casa Lazio non è incoraggiante, lo dimostra l’ultima partita persa malamente per 3-1 contro l’Atalanta, che si aggiunge ad una serie di prestazioni deludenti della squadra allenata da Sarri.

Rovella da record nella storia della Serie A

Nicolò Rovella è stato uno dei migliori giocatori della stagione dei biancocelesti e nella partita contro l’Atalanta ha stabilito un record unico in Serie A.

Il centrocampista ha stabilito il record di chilometri percorsi in una singola partita di Serie A: ben 14,1. Il record precedente era di 13,9. Questo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio.

Il record di Rovella palesa il ruolo e l’aiuto dell’ex Juve nel centrocampo di Sarri, in cui spesso è chiamato a correre e rimediare agli errori dei compagni, dimostrandosi sempre di più vero motore della squadra.

La Lazio deve ripartire al più presto, non sono più ammessi errori, l’esempio da seguire deve partire dalle prestazioni di Rovella.