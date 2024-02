Lazio, Zaccagni pronto a tornare in gruppo. E intanto perde Rovella

Buone notizie per Sarri, che in vista di Cagliari recupera Mattia Zaccagni e non solo

Sono ore difficili in casa Lazio dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta e ancor di più per i rumors post gara. Maurizio Sarri vuole al più presto una reazione per smentire tutti, a cominciare dal presidente Lotito, che potrebbe già in queste settimane decidere il futuro dell’allenatore toscano.

Lazio, Sarri respira: recuperati Zaccagni e Cataldi

Per ritrovare la Lazio servirà però l’aiuto dei titolari, ed ecco allora che nelle prossime ore il tecnico potrebbe riavere con se Mattia Zaccagni, così come Danilo Cataldi, di rientro dalla squalifica e che sostituirà Rovella, fermato per un turno. Ancora out Patric, fuori per infortunio.