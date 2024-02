Cagliari-Napoli, le UFFICIALI: Ranieri sceglie Lapadula. Zielinski e Osimhen dal 1′

I partenopei alla ricerca dei tre punti in campionato per rilanciarsi nella corsa all'Europa

Trasferta delicata per gli uomini di Calzona in quel di Cagliari. Ranieri schiera l’ex della gara Gaetano nel ruolo di trequartista con Jankto mezz’ala. In attacco insieme a Luvumbo ci sarà Lapadula. Diversi cambi per Calzona che lancia Mazzocchi dal primo minuto al posto di Di Lorenzo e Olivera al posto di Mario Rui. A centrocampo torna Zielinski mentre in attacco non ci sarà Politano ma Raspadori con Osimhen e Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona