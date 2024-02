Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli vola in Sardegna per ritrovare tre punti e provare a conquistare un posto in Europa

Dopo il pareggio al Maradona contro il Barcellona, il Napoli vuole una vittoria in campionato per non rischiare di perdere terreno per la corsa all’Europa. Calzona ha ritrovato Osimhen che si è rivelato subito decisivo nella sfida di Champions e domani dovrebbe esserci per la trasferta di Cagliari. I rossoblu sono penultimi a un punto di distanza da Sassuolo e Verona e vorranno provare il colpaccio davanti ai propri tifosi contro una squadra più forte. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 25 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona