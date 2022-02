Cagliari Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Occasione importante per il Napoli per agganciare il Milan in vetta

Dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana e la sconfitta interna dell’Inter contro il Sassuolo, l’occasione per il Napoli è molto ghiotta. In caso di successo contro il Cagliari, infatti, la squadra di Spalletti si porterebbe a pari punti con i rossoneri e a +2 sui nerazzurri (che hanno sempre una partita in meno), in piena corsa scudetto. Ma è un’occasione ghiotta anche per il Cagliari che ha visto Venezia e Genoa pareggiare in un delicato scontro salvezza e quindi togliersi punti a vicenda.

Cagliari Napoli, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Baselli, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna

Cagliari Napoli, i precedenti

In 35 precedenti giocati in Sardegna, il Cagliari ha riportato 9 successi, con 15 pareggi e 11 vittorie napoletane. Negli ultimi 6 incontri gli azzurri hanno solo vinto con alcuni larghi successi come quello della stagione 16/17 per 5-0 con tripletta di Mertens, Hamsik e Zielinski e quello della stagione 17/18 con lo stesso risultato (andarono a segno Mertens, Hamsik, Callejon, Insigne e Mario Rui). Lo scorso anno, poi, terminò per 1-4 grazie alle marcature di Zielinski (doppietta), Lozano e Insigne. L’ultimo successo del Cagliari risale invece alla stagione 08/09 quando le reti di Jeda e Lazzari consegnarono la vittoria ai padroni di casa

Cagliari Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 19:00, sarà visibile su DAZN