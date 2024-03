Cagliari-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Serve una vittoria fondamentale per il Cagliari in zona salvezza. Liverani spera nella rinascita dei suoi giocatori per il rush finale di stagione

Cagliari e Salernitana si affrontano per la permanenza in Serie A. Il club campano sembra avere poche speranze per rimanere nel massimo campionato italiano avendo 9 punti proprio dai rossoblu e dal Verona. Considerando l’altro scontro diretto tra Lecce e Verona, il Cagliari farà di tutto per provare a vincere davanti ai propri tifosi e mettersi in un’ottima condizione di partita. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 9 marzo alle ore 15.

Probabili formazioni di Cagliari-Salernitana

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Jankto, Gaetano, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Fazio, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Tchaouna, Weissman. All. Liverani