Cagliari in campo con il 4-3-1-2. Torna in difesa Nandez, adoperato da terzino, con Goldaniga, Dossena e Augello. A centrocampo spazio a Sulemana, Prati e Jankto. In avanti, alle spalle delle due punte, Lapadula e Pavoletti, titolare Viola. Sassuolo con il 4-2-3-1. Dionisi alle prese con le assenze di Boloca e Berardi, fuori per squalifica, reinventa centrocampo e attacco. In mezzo al campo dentro Thorstvedt e Henrique. In attacco, dietro Pinamonti, dal 1′ Castillejo, Bajrami e Laurientè.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Pavoletti. All. Ranieri.