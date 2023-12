Cagliari e Sassuolo chiudono la quindicesima giornata di Serie A all’Unipol Domus. Padroni di casa, a caccia di una vittoria che manca da tre giornate, sconfitti dalla Lazio nell’ultima uscita di campionato, occupano la penultima posizione in classifica. I neroverdi, quindicesimi, hanno perso in casa contro la Roma nella gara di domenica scorsa. L’ultimo precedente in terra sarda, risalente ad aprile 2022, è terminato 1-0 per i rossoblù, grazie alla rete di Deiola. Il match, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Arena; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.