Felipe Caicedo e Lazio, una storia fatta di alti e bassi. Il calciatore è passato dall’essere uno dei più criticati per i gol sbagliati, ad essere il più amato della rosa biancoceleste per le sue reti decisive nei finali di partita.

Caicedo: “Seguo i biancocelesti. Ora serve un progetto”

L’ex attaccante che ha vestito la maglia dei biancocelesti dalla stagione 2017 alla stagione 2021, prima di seguire Simone Inzaghi l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio italiano all’Inter. Il “panterone”, come lo hanno soprannominato i tifosi laziali, in esclusiva a “Eurofoot“, ha parlato del legame fra lui e Lazio, per poi parlare del suo futuro. Di seguito le sue parole:

“La mia squadra del cuore è la Lazio, lì mi trovavo a mio agio, e in Europa è la squadra che seguo più da vicino. Seguo anche il Barcelona SC da Guayaquil, è la squadra della mia infanzia, è la squadra più importante dell’Ecuador”.

Sulla sua prossima avventura dice:” Sono disposto ad andare ovunque, ma non a qualsiasi prezzo. Serve un bel progetto che sia interessante, altrimenti penso che non funzionerà. Il mio sogno? Poter tornare in Europa, e se è l’Italia, molto meglio lì”.