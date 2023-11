Verso Salernitana-Lazio, quanti problemi per Sarri | Dubbi e certezze del tecnico toscano

Terminate le nazionali, torna in campo la serie A visto che domani alle 15 si affrontano Salernitana e Lazio nel match dell’Arechi. Non è un periodo brillantissimo per le due squadre che hanno una classifica deludente fino ad ora ma che faranno di tutto per uscire con i 3 punti. Tanti i cambi per Inzaghi, che lancia Kastanos e Ikwuemesi davanti mentre Sarri si affida a Kamada e Pedro visto che ci saranno due assenze pesanti come Luis Alberto e Zaccagni.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All.: Inzaghi F.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Kamada, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.