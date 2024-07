Calafiori vicinissimo all’Arsenal | Offerta monstre dei Gunners che sbaragliano la concorrenza

Come riporta Gianluca Di Marzio, le strade di Riccardo Calafiori e dell’Arsenal si avvicinano sempre di più. Nonostante l’interesse di Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayer Leverkusen e, chiaramente, la Juventus, la squadra allenata da Arteta ha presentato un’offerta migliore e un progetto più convincente, per il calciatore e per il Bologna. Per questo motivo i londinesi sono la squadra in pole in questo momento, e la settimana attuale potrebbe essere quella decisiva per la chiusura.

Offerta monstre dell’Arsenal, vicina ai 50 milioni di euro

E l’operazione Calafiori sarà storica per il Bologna se dovesse andare in porto, dato che i Gunners verseranno nelle casse dei Felsinei una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra forse esagerata, se pensiamo che Calafiori è alla prima stagione ad alto livello, ma necessaria per battere la concorrenza ed assicurarsi le prestazioni di un calciatore che negli ultimi mesi ha stupito tutti.