Calciomercato Verona, occasione per la fascia: scambio in Serie A

Il Verona del presidente Setti vuole continuare a stupire non solo in campionato..

Tudor ha le idee chiare. Per continuare a fare lo splendido campionato fatto fino ad ora, l’allenatore del Verona ha bisogno di giocatori già fatti per il mercato di gennaio.

Il tecnico ex Udinese ha chiesto in vista del mercato, un terzino che possa sostituire Faraoni e il nome potrebbe essere una vecchia conoscenza del mister.

Verona, Tudor porta con Stryger Larsen

Piace infatti il giocatore classe 1991 danese per la fascia. Il terzino dell’Udinese è alla quinta mancata convocazione con il club friulano, cosa che potrebbe spingere il giocatore a lasciare il club, visto anche il poco spazio quest’anno.

Chi potrebbe fare il percorso inverso è Cetin, calciatore arrivato nella trattativa Kumbulla e che non trova spazio nella formazione di Tudor. Il difensore ex Roma potrebbe essere inserito anche nella trattativa per il terzino danese.