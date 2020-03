Calciatorepresente – Calciatore tocca a te: dona un ventilatore polmonare

Contro il Covid-19, proponiamo la campagna #calciatorepresente per donare ognuno un ventilatore polmonare

#Calciatorepresente ventilatore polmonare | Mai come oggi serve l’aiuto di tutti per vincere la nostra partita, quella più importante, che ci vede tutti in campo contro il Covid-19, più comunemente Coronavirus. In un momento così delicato e difficile serve il contributo di tutti, anche e soprattutto economico. Vincere questa partita non sarà semplice, ma siamo convinti che ce la faremo. Ogni giorno ognuno di noi regala tanto al calcio, abbonamenti pay-per-view, biglietti dello stadio, merchandising. Piccoli e grandi sforzi economici per poterci godere lo spettacolo; in questo momento difficile, dove lo spettacolo è assente e la paura prevale, siamo noi a chiedere un piccolo grande aiuto ai nostri beniamini, i nostri idoli. Un piccolo sforzo concreto al posto di tante belle parole che purtroppo servono a poco. Caro calciatore, dona anche tu un Ventilatore Polmonare, l’emergenza è in corso, non facciamoci trovare impreparati. Un Ventilatore Polmonare può salvare la vita a più di una persona, il costo è elevato per noi ‘semplici’ spettatori o tifosi, ma è irrisorio per ognuno di voi.

Un piccolo investimento di circa 10.000€ per salvare la vita a chi vi rende ‘unici’ e fortunati, ad ognuno di voi chiediamo questo piccolo sforzo e di contribuire alla nostra campagna con l’hashtag #calciatorepresente. Dimostra anche oggi di esser bravo con i piedi e con la testa, sarai il nostro idolo anche quando appenderai gli scarpini al chiodo.

Tutti in campo per vincere

Ai nostri colleghi giornalisti chiediamo aiuto, se condividete il nostro pensiero, per far girare questa piccola richiesta che può salvare la vita a molti di noi. TUTTI IN CAMPO PER VINCERE QUESTA PARTITA. #calciatorepresente