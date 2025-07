Kaiserslautern-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi tornano in campo

Amichevole tedesca per la Roma: i giallorossi saranno impegnati in Germania, dove affronteranno il Kaiserslautern. Dopo le due buone prove nelle uscite precedenti, Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Celik, Mancini e Ndicka a comporre la linea difensiva, mentre Soulé e Baldanzi dovrebbero agire da rifinitori dietro a Dybala. Nei tedeschi modulo simile, ma Lieberknecht si affiderà a due punte, Hanslik ed Emreli. La partita, in programma sabato 26 luglio alle 18:00, verrà trasmessa su DAZN.

Kaiserslautern-Roma, le probabili formazioni

KAISERSLAUTERN (3-4-1-2): Krahl; Heuer, Sirch, Elvedi; Asta, Sahin, Kunze, Wekesser; Ritter; Hanslik, Emreli. Allenatore: Lieberknecht.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé, Dybala. All. Gasperini