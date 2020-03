Coronavirus calcio femminile, l’Italia rinuncia alla finale dell’Algarve Cup

Calcio femminile, l’Italia rinuncia alla finale dell’Algarve Cup

Calcio femminile Italia Algarve Cup | La FIGC, dopo aver verificato che nessuna compagnia aerea avrebbe garantito il rientro della Nazionale Femminile in Italia dal Portogallo da giovedì 12 marzo, d’intesa con la Ct Milena Bertolini e le Azzurre ha deciso di organizzare domani – appena possibile – il viaggio di ritorno della squadra. La partenza anticipata costringe l’Italia a rinunciare alla finale dell’Algarve Cup contro la Germania, in programma domani alle ore 18.45 locali allo stadio Da Bela Vista di Parchal.

La decisione della FIGC

La FIGC ha ritenuto prioritario garantire il rientro a casa di tutta la delegazione e ringrazia la federazione portoghese e la federazione tedesca per la collaborazione e la comprensione dimostrate in queste ore. Purtroppo l’emergenza ha avuto la meglio privando le azzurre di un’occasione storica per giocarsi il prestigioso trofeo. Solo ieri il Commissario tecnico delle azzurre, Milena Bartolini, dichiarava: “Siamo onorate di essere arrivate fin qui e di poterci misurare con una squadra così forte le ragazze dovranno scendere in campo con aggressività e con il giusto atteggiamento, aiutandosi a vicenda ed esprimendo tutte le loro qualità tecniche. Stiamo vivendo con apprensione quello che sta succedendo nel nostro Paese. È importante seguire le indicazioni del governo e degli esperti: sono sicura che tutti insieme riusciremo a uscire da questa difficile situazione”.