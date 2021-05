Calcio, Serie A 2020/2021: le statistiche delle big six italiane

Atalanta

· L’Atalanta ha conquistato 78 punti in questo campionato: eguagliato il suo record nella competizione, registrato nella scorsa stagione.

· Duván Zapata, ora a quota 56 gol, ha raggiunto Germán Denis (56) come straniero più prolifico con la maglia dell’Atalanta in Serie A.

· Ruslan Malinovskiy è diventato il primo giocatore dell’Atalanta dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato) a partecipare ad almeno una rete per 10 partite di fila in Serie A – superato Zapata a quota nove nel 2019.

Inter

· L’Inter è tornata a vincere il campionato di Serie A 11 anni dopo il precedente, conquistato nel 2009/10, stagione del famoso Triplete. Solo tra 1939/40 – 1952/53 (13) e tra il 1988/89 – 2005/06 (17) i nerazzurri hanno atteso più anni tra un titolo e l’altro (a partire dalla nascita della Serie A a girone unico nel 1929/30).

· L’Inter è stata la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: 10 nel 1989/90 – con quelle 11 vittorie di fila, i nerazzurri hanno inoltre registrato la loro seconda miglior serie di successi in una singola stagione di Serie A, dopo le 17 del 2006/07.

· 24 gol e 11 passaggi vincenti per Romelu Lukaku in questo campionato: con 35 partecipazioni attive è il giocatore dell’Inter che ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie gli assist).

Juventus

· Tra marzo e maggio 2021, la Juventus ha subito almeno un gol per 14 partite consecutive di campionato, la sua striscia più lunga senza clean sheet nella competizione dall’aprile 2010 (19).

· Paulo Dybala è diventato il primo giocatore non europeo a realizzare 100 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus (esclusi i naturalizzati).

· Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero.

Lazio

· La Lazio è la squadra con l’età media della formazione titolare più alta in questo campionato (30 anni e 6 giorni).

· Tra dicembre 2020 e maggio 2021, la Lazio ha vinto 12 partite interne consecutive: record per i biancocelesti nella loro storia in Serie A.

· Ciro Immobile è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la Lazio in Serie A.

Milan

· Il Milan ha ricevuto 20 calci di rigore in questo campionato, nuovo record di penalty in Serie A in una singola stagione da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05).

· Il Milan ha vinto 16 trasferte in questo campionato, stabilendo il nuovo record di successi esterni in una singola stagione di Serie A, superando l’Inter del 2006/07 (15).

· Zlatan Ibrahimovic, a 39 anni e 169 giorni, è diventato il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A.

Roma

· La Roma ha conquistato 62 punti in questo campionato, l’ultima volta in cui ha fatto peggio in Serie A è stata nel 2012/13 (62 anche in quell’occasione).

· Jordan Veretout è diventato il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A, dopo Michel Platini (nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86).

· Henrikh Mkhitaryan ha stabilito il suo record di gol (13) in una singola stagione nei Top-5 campionati europei – in più, l’armeno è il primo giocatore della Roma ad aver trovato la rete in almeno quattro match di fila in Serie A da Edin Dzeko nell’ottobre 2017 (cinque in quel caso).

Fonte dati: https://www.optasports.com