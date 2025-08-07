Il mercato della Lazio, nonostante un blocco, entra in una fase molto delicata. Il club di Formello continua a dover gestire un vero e proprio fermo nelle operazioni in entrata, ma al momento ha bloccato anche quelle in uscita.

Lazio, Sarri blocca le uscite di mercato

A quanto pare l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, avrebbe chiesto alla società di non effettuare alcuna cessione immediata. Una decisione importante, dettata dalla necessità di evitare di trovarsi con una rosa incompleta nel vivo della stagione che a breve prenderà il via. Il tecnico ha provato varie alternative e diversi moduli in questa fase di preparazione e ha bisogno di tutti i presenti per avviare la nuova stagione.

Secondo le indiscrezioni riportate dal CdS, l’allenatore toscano, pur comprendendo l’esigenza della società di ridurre l’organico attuale da 19 a 17 giocatori, avrebbe chiesto di prendere tempo fino alla fine del mese, in modo da poter valutare in maniera completa la condizione dei suoi uomini e fare scelte più consapevoli. Addii sì, ma giusti, bisogna lasciar partire solo i giocatori in esubero.