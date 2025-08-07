Sembrava una trattativa vicina alla conclusione, poi tutto si è bloccato: ecco cosa sta succedendo tra bianconeri e attaccante inglese.

La Juventus ha avviato numerose trattative in questa sessione di mercato estiva. Una delle trattative più calde ed interessanti della Vecchia Signora era quella con protagonista Sancho. Al momento la situazione è solo in una fase di stallo.

Juventus, i motivi che bloccano l’arrivo di Sancho

Le motivazioni del blocco della trattativa con Sancho sono diverse. La prima ragione per cui Sancho non è ancora sbarcato alla Continassa si chiama Nico Gonzalez. Il nuovo Diesse Comolli vuole prima risolvere il problema con gli esuberi, non solo Gonzalez, ma diversi in nomi sulla lista. Una volta occupatosi dell’esubero argentino, Comolli si dedicherà di andare a prendere un potenziale sostituto dell’argentino.

Ecco il motivo principale per cui tutto è momentaneamente fermo: finché non trovano una squadra che si prenda Nico, i dirigenti bianconeri non vanno a prendersi Sancho. Ma ci sono anche altre ragioni. A quanto pare, Comolli non sarebbe del tutto convinto di portare Sancho a Torino, a causa delle abitudini del 25enne inglese. Il giocatore dei Red Devils non è solo conosciuto per le sue qualità di attaccante, ma ha anche una fama di indisciplinato. A quanto pare, durante la sua permanente allo United molti lo ricordano per ritardi e atteggiamenti a volte poco professionali. La Juve vuole essere sicura che il vero Sancho sia quello del Borussia, comportamento eccellente e grandioso sul rettangolo di gioco.