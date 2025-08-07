Inter, sirene spagnole per un titolarissimo | Come cambia il mercato dei nerazzurri

Marotta e Ausilio a lavoro per assicurare a Chivu un degno sostituto

Inter, futuro in bilico per Acerbi: spunta il Maiorca

Il destino di Francesco Acerbi potrebbe presto separarsi da quello dell’Inter. Dopo aver risposto presente anche nella stagione dello scudetto, il 37enne centrale nerazzurro è ora vicino all’addio: dapprima accostato con insistenza a un trasferimento in Arabia, alla corte dell’ex tecnico Simone Inzaghi, ora la nuova ipotesi conduce sorprendentemente in Spagna, al Maiorca. Il club della Liga sarebbe pronto ad accogliere il difensore azzurro, che medita l’ultima sfida della sua lunga carriera all’estero.

L’Inter, che fino a pochi giorni fa riteneva di essere a posto in difesa, come dichiarato dallo stesso Ausilio, sta monitorando con attenzione gli sviluppi. Perché se davvero dovesse partire un titolare, un sostituto andrà preso, e subito.

I profili seguiti da tempo restano due: Leoni del Parma e Koni De Winter del Genoa, entrambi giovani, già testati in Serie A e da tempo orbitanti nel taccuino nerazzurro.

Il futuro di Acerbi, dunque, è destinato a cambiare il mercato dell’Inter. E a muovere nuovamente le pedine di una difesa che pensava di essere già completa.