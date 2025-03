Un periodo in questa stagione l’Inter sembrava diventata anonima, poi i nerazzurri hanno ritrovato la grinta che li ha sempre caratterizzati e adesso sono sulla cresta dell’onda, dove cavalcano verso tre mete importanti e con la possibilità di vincere il triplete. La società lombarda guarda lontano e pensa anche al futuro, soprattutto in vista di cambi importanti sul campo, come l’addio di Acerbi che avanza con l’età.

Inter, Bijol nel mirino dei nerazzurri

Aprile sarà un mese cruciale per mettere alla prova tutte le ambizioni dei campioni d’Italia. Che sperano di recuperare molti degli infortunati dell’ultimo periodo. Uno di questi recuperi in realtà è già stato fondamentale nelle ultime gare, quello di Francesco Acerbi, leader difensivo della squadra di Inzaghi.

Il difensore centrale è stato ai box a lungo per problemi fisici, ma è tornato in campo alla grande, con un impatto da subito molto visibile. Ma per limiti di età, lui ne ha 37, l’Inter deve necessariamente pensare a un sostituto e ci sta ragionando su. L’Inter sta sondando vari difensori e non da adesso. Con un ritorno di fiamma improvviso per Jaka Bijol dell’Udinese. Ma non solo Bijol, i nerazzurri hanno puntato anche altri giocatori, come Hien, Gila, Beukema, tutti difensori che in Serie A.