È il Derby, basta la parola. Una gara unica, un appuntamento imperdibile: in palio c’è la vittoria, il predominio cittadino.

Domenica 21 febbraio alle ore 15:00 andrà in scena il derby della Madonnina numero 174 disputato in Serie A. Il 228° ufficiale, il 299° totale (derby non ufficiali 71). Mancherà il calore del pubblico di San Siro ma in campo non mancherà sicuramente lo spettacolo.

La prima stracittadina ufficiale tra le due squadre ebbe luogo nel campionato 1909, più precisamente il 10 gennaio, quando al Campo Milan di Porta Monforte i rossoneri si imposero per 3-2.

Il Milan Cricket and Football Club venne fondato da Herbert Kilpin mercoledì 13 dicembre 1899 in una saletta dell’Hotel du Nord, nei pressi della vecchia Stazione Centrale abbattuta dopo la prima guerra mondiale. Al posto dell’Hotel du Nord sorge ora l’Hotel Principe di Savoia, nell’odierna Piazza della Repubblica. Così la neonata Gazzetta dello Sport rievoca l’avvenimento, nel suo numero di lunedì 18 dicembre 1899, nella rubrica “Giuochi sportivi-Football”: “Finalmente! Dopo tanti tentativi infruttuosi, finalmente anche la sportiva Milano avrà una società pel giuoco del football. Per ora sebbene non ci si possa dilungare d’avvantaggio, possiamo però di già accertare che i soci toccano la cinquantina e che le domande di ammissione sono copiosissime. Lo scopo di questa nuova società sportiva è quello nobilissimo di formare una squadra milanese per concorrere alla Coppa Italiana della prossima primavera. All’uopo, la presidenza ha già fatto pratiche ed ottenuto per gli allenamenti il vasto locale del Trotter. (…) La nuova società avverte che chiunque desideri imparare il football non avrà che a recarsi al Trotter nei giorni stabiliti e troverà istruttori e compagni di giuoco”.

L’Internazionale Football Club nasce il 9 marzo 1908, al ristorante “L’Orologio” di Milano, per iniziativa di un gruppo di “dissidenti” del Milan, in disaccordo con le politiche sportive e commerciali della società rossonera che accettava la politica nazionalista dell’epoca imposta dalla FIGC. Durante la cena viene redatto lo statuto della società e si decide il nome, Internazionale, e i colori simbolici: il nero e l’azzurro.

La sfida viene da sempre chiamata “derby della Madonnina”, in onore della statua della Madonna Assunta che si trova in cima al Duomo di Milano ed è di fatto il simbolo del capoluogo lombardo.

Tutti i derby di Milano: le statistiche

La prima partita non ufficiale tra Milan e Inter della storia fu disputata il 18 ottobre del 1908 e vinsero i rossoneri per 2 a 1.

In totale, tra Inter e Milan i derby finora sono stati 298, 107 vinti dall’Inter, 113 vinti dal Milan e 78 pareggi. Per quanto riguarda le reti segnate, i nerazzurri hanno realizzato 312 goal mentre il milan 8 in meno.

Nello specifico delle singole competizioni, in Serie A i derby di Milano sono stati 173, con i nerazzurri a quota 66 vittorie e i rossoneri a 52. I pareggi sono stati 55, mentre Inter e Milan hanno segnato rispettivamente 243 e 223 gol. L’ultima sfida risale al 17 ottobre 2020 terminata 2-1 per i rossoneri.

Le sfide di Coppa Italia sono state in totale 25: in questo caso i rossoneri hanno vinto 2 partite in più rispetto ai rivali, centrando il risultato 10 volte in totale e segnando 34 gol. L’Inter, invece, in questa competizione ha vinto 8 volte e segnato 24 gol, mentre i pareggi sono stati 7. L’ultimo incontro è stato giocato il 26 gennaio 2021 terminato 2-1 per i nerazzurri.

Il derby della Madonnina conta anche una partita di Supercoppa italiana, disputata nel 2011 e vinta dal Milan per 2 a 1. Le sfide di Champions League sono state 4: nel 2003 Milan e Inter si sono incontrate in semifinale, mentre nel 2005 ai quarti. I rossoneri hanno riportato 2 vittorie segnando 6 gol, mentre i pareggi sono stati 2.