Inter-Milan, risultato, tabellino e highlights (2-1) | VIDEO

Cronaca, tabellino e highlights del derby di coppa italia tra Inter e Milan

Inter Milan

L’Inter ha battuto per 2-1 il Milan nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I gol di Ibrahimovic al 31′, di Lukaku su rigore al 71′ e di Eriksen al 97′. Espulso al 58′ Ibrahimovic. L’Inter in semifinale affronterà la vincente dl match Juventus-Spal, in programma domani.

Inter Milan 2-1 Tabellino e Highlights

RETE: 31′ Ibrahimovic, 71′ rig. Lukaku, 90+8′ Eriksen

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Kolarov (90’+2 Ashley Young); Darmian (45′ Hakimi), Barella, Brozović (87′ Eriksen), Vidal, Perišić (67′ Lautaro Martinez); Lukaku, A. Sánchez. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Bastoni, Young, Gagliardini, Sensi, Vecino, EriksenPinamonti. Allenatore: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Dalot, Kjær (20′ Tomori), Romagnoli, Theo Hernández; Meïte, Kessié; Saelemaekers (84′ Castillejo), Brahim Díaz (60′ Rebic), R. Leão (84′ Krunic); Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Kalulu, Calabria, Hauge, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

AMMONITO: 17′ Kjaer, 45′ Ibrahimovic, 45′ Lukaku, 52′ Brozovic, 63′ Rebic

ESPUSLO: 58′ Ibrahimovic

ARBITRO: Valeri (79′ Chiffi)