Calciomarcato Lazio, duello con Aston Villa per Guendouzi

Sono ore calde per le ultime trattative di calciomercato. Tanti sono gli obiettivi comuni tra club europei ed italiani. Uno dei casi che ha fatto parlare in questi ultimi giorni, è il caso Matteo Guendouzi, centrocampista del Marsiglia che ha già preparato il biglietto di andata salutando la squadra francese. Uno dei club italiani interessati al profilo del calciatore è la la Lazio.

Calciomercato Lazio, West Ham fuori dai giochi per Guendouzi

Se inizialmente la corsa per l’acquisto del centrocampista francese riguardava più club, la lista dei corteggiatori ad oggi è sfoltita. Dietro a Guendouzi c’era il West Ham che ha mollato la presa per seguire altri profili. Stando alle parole di Fabrizio Romano, sembrerebbe che gli Hammers, abbiano puntato su Edson Alvarez, mediano con caratteristiche difensive dell’Ajax, e James Ward–Prowse sottratto al Southampton per circa 35 milioni. Di conseguenza si stringe il cerchio attorno a Guendouzi il quale, attualmente è nel mirino di Lazio e Aston Villa.