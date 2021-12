Calciomercato Atalanta: è sfida alla Roma per il giovane centrocampista

La Dea pronta a trattare il giocatore dello Spezia

L’Atalanta non riposa mai. Dopo la debacle in Champions League contro il Villareal, valsa l’eliminazione dalla massima competizione continentale, è tempo di pensare al mercato. In particolar modo il club della famiglia Percassi, in base ad un articolo apparso sul “Secolo XIX”, avrebbe messo nel mirino un duttile centrocampista dello Spezia: Giulio Maggiore. Il giocatore è uno degli uomini simbolo della società ligure. Lo dimostra il fatto che è stato insignito del ruolo di capitano della squadra spezzina. E ciò, lo rende il più giovane calciatore che, allo stato attuale, ricopre questa posizione. Le sue prestazioni, inoltre, gli hanno guadagnato le attenzioni di importanti club della serie A. Il suo contratto con la squadra di Robert Platek, scade nel 2023 e le trattative per il rinnovo appaiono ancora in alto mare.

Inter, Roma e Atalanta pronte a scatenarsi per Maggiore

Le buone apparizioni in questi primi mesi di stagione, e le fumate per il rinnovo momentaneamente grigie, avrebbero spinto vari club di serie A a fare dei sondaggi per il centrocampista. In particolar modo, sarebbero state Atalanta, Inter e Roma a far sentire la loro voce. Lo Spezia non intende svendere il cartellino del proprio gioiello: lo valuta dagli 8 ai 10 milioni di euro. Le settimane future non solo diranno qualcosa in più su questo interessante rumor di calciomercato, ma sveleranno una volta per tutte, quale top club intavolerà una seria trattativa per Maggiore.