Calciomercato Barcellona, acquistata la giovane stella: arriva dalla Turchia

Talentuoso, giovane, forte.

Questi i tre aggettivi che calzano a pennello per definire le qualità del nuovo acquisto del Barcelona: Emre Demir.

I blaugrana infatti hanno chiuso l’operazione in entrata con i turchi del Kayserispor proprio nella giornata di oggi, assicurandosi le prestazioni del giovane prospetto turco e bruciando qualsiasi tipo di concorrenza.

Centrocampista dall’ottima predisposizione offensiva, è capace di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo; Emre Demir è un prospetto di assoluto valore, lo conferma un dato storico: lui è il più giovane marcatore nella storia della Süper Lig turca avendo messo a segno la sua prima rete con la maglia del Kayserispor nel Novembre 2019, quando aveva solo 15 anni 9 mesi e 25 giorni.

Gli spagnoli aggregheranno il giovane mancino al Barcelona B solo dalla prossima stagione, dato che in questa il classe 2004 rimarrà in prestito per giocare con continuità e permettergli di continuare ad esprimere le proprie potenzialità prima del grande salto in una delle squadre più titolate nel panorama calcistico europeo e mondiale.

Il Barcelona verserà nelle casse del club turco circa 2 milioni di Euro più bonus e il contratto che legherà la giovanissima stella ai blaugrana scadrà nel 2027, con una clausola di rescissione che fa strabuzzare gli occhi: 400 milioni di Euro.

Come già detto in precedenza , il ragazzo allenato da Hikmet Karaman rimarrà a dare manforte al club che la scorsa settimana ha battuto per 3-0 il Galatasaray di Fatih Terim, per la gioia del presidente del Kayserispor Berna Gözbasi: prima donna ad essere stata nominata ‘primo tifoso’ in Turchia, amante del calcio oltre che figura di spicco nel mondo dell’imprenditoria turca per importanza e ricchezza, la numero uno dei giallorossi gode di una grande reputazione a livello imprenditoriale anche dal punto di vista calcistico, oltre che logistico e finanziario.

Grandi capacità quindi per la patron turca ed in patria sono già sicuri, sará colei che avrà lanciato la prossima grande star del futuro del mondo del calcio in direzione Barcelona, che presto abbraccerà Emre Demir.