Calciomercato Bologna, arriva il vice Arnautovic: colpo da 5 milioni

Al Bologna manca un vice Arnautovic

Se finora il cammino del Bologna di Mihajlovic è stato più che ottimale con 24 punti raccolti, il gran problema dei felsinei è stata la produzione offensiva. Tolti Musa Barrow e Arnautovic, infatti, che hanno segnato rispettivamente 5 e 6 gol, i rossoblù hanno segnato col contagocce. Per questo motivo la dirigenza è intenzionata a regalare al proprio allenatore una valida alternativa nel settore offensivo.

Il nome nuovo per la terza linea del Bologna è quello di Artem Dovbyk, classe ’97 in forza al Dnipro. Il ventiquattrenne, già nel giro della nazionale maggiore (lo ha fatto esordire l’attuale tecnico del Genoa Shevchenko), in questa stagione già è a quota 14 gol e 6 assist in campionato. In scadenza a dicembre 2023, il Dnipro lo valuta 5 milioni di euro: il Bologna ci pensa seriamente come vice Arnautovic.