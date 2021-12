Calciomercato Cagliari: dall’Atalanta in arrivo il giovane difensore

Il presidente Giuliani ha trovato l'accordo per l'arrivo del giocatore in prestito

Il difensore arriva in prestito secco

Primo colpo di mercato in entrata per gli isolani. Continua la rivoluzione targata Walter Mazzarri. Come annunciato da Sky Sport, il Cagliari ha ormai praticamente chiuso la trattativa che porterà il giovane Matteo Lovato alla corte dell’ex tecnico del Napoli. L’ Atalanta ha deciso di cederlo in prestito secco fino al termine della stagione. Per il Cagliari sarà una risorsa aggiunta viste le sue ottime qualità, che hanno spinto Gian Piero Gasperini a farlo esordire titolare contro Udinese e Sampdoria in campionato.

Mazzarri chiamato ad ottenere la salvezza

Il Cagliari è attualmente in piena zona retrocessione, e dovrà fare di tutto per non retrocedere nella serie cadetta. Per questo il presidente Giuliani sta per regalare al suo allenatore un altro innesto nel reparto arretrato con: Edoardo Goldaniga. Anche con il Sassuolo l’affare è praticamente cosa fatta. Le due società stanno limando gli ultimi dettagli.