Calciomercato, Cavani non va al Benfica. Leeds su Rodrigo

Cavani-Benfica: tutto fatto. Qualche giorno fa non c’erano dubbi riguardo l’approdo a Lisbona dell’attaccante uruguaiano.

Calciomercato Benfica, salta ufficialmente Cavani

Il Matador fisicamente è andato in Portogallo, ma l’ha lasciato a velocità supersonica, dopo essersi accorto dell’esistenza di club che non sono in grado di pagarlo 10 milioni netti all’anno. Il trentatreenne voleva un ingaggio identico a quello firmato nel 2014 con il PSG. Il Benfica però non si è mosso dai 4 milioni a stagione e ha interrotto in modo brusco la trattativa. L’ha confermato poco fa in conferenza stampa Rui Costa, attuale direttore sportivo dei portoghesi. A quanto filtra però, Jorge Jesus non si sta fasciando la testa perché è già pronta l’alternativa a Cavani. È un suo connazionale, ma ha 21 anni e chiede molto meno in termini d’ingaggio. Darwin Núñez in questa stagione ha segnato 16 gol nella seconda divisione spagnola. La punta dell’Almeria è l’obiettivo numero uno del Benfica, che così completerebbe il pacchetto offensivo, dopo gli acquisti di Everton, Pedrinho e Waldschmidt.

Calciomercato Atletico Madrid, ancora vivo il sogno Cavani

E Cavani? Il Matador non gioca una partita da circa 6 mesi. Rimasto senza club a giugno per sua scelta, si è allenato con un preparatore personale in Uruguay. Lo scetticismo sulla sua tenuta fisica frena molte squadre dal proporgli un’offerta. Il cerchio si restringe ancora di più conoscendo le alte richieste economiche. Proprio sullo scoglio del contratto si è infranto l’Atletico Madrid a gennaio. Simeone sperava che il Matador risolvesse i problemi realizzativi della squadra. All’ultimo giorno di mercato però la trattativa è saltata a causa dei famosi 10 milioni che ha rifiutato anche il Benfica. Sembra che ora i Colchoneros stiano ripensando al colpo sfumato e vogliano trasformarlo in realtà. Le difficoltà sono tante. Per fare posto all’uruguaiano infatti deve partire un attaccante e, al momento, non ci sono offerte. Se l’Atletico tuttavia dovesse veramente privarsi di una punta, il primo nome della lista non sarebbe Cavani. Simeone è un grande estimatore di Rodrigo Moreno Machado.

Calciomercato Leeds, Bielsa punta Rodrigo

Non è detto però che l’attaccante del Valencia resti in Liga la prossima stagione. È pronto infatti ad abbracciarlo Marcelo Bielsa. Il Loco non è ufficialmente l’allenatore del Leeds perché firma sempre un contratto di un anno e non l’ha ancora rinnovato. Le parti però sono molto vicine, tanto che il tecnico sta lavorando in modo assiduo sul mercato. Rodrigo è l’acquisto che permetterebbe di portare l’attacco al livello della Premier League.