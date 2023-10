Lazio e Roma sarà derby anche sul calciomercato, si valuta la possibilità di affondare per Lorenzo Insigne. Il giocatore partenopeo è scontento e vorrebbe tornare in Italia per provare a conquistare un posto in Nazionale in vista di Euro2024.

Calciomercato, la Lazio di Sarri vuole Insigne

Le ultime indiscrezioni confermano la voce di un Insigne con la testa già lontano da Toronto. Ultima stagione deludente con il club, ormai fuori dai play-off e con un bagaglio personale di appena 4 reti e 4 assist in 20 partite. Qualche settimana fa si era parlato di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Italia, nello specifico si parlava di Lazio, dove il calciatore ritroverebbe Maurizio Sarri.

Invece, nelle ultime ore, come riportato da Laroma24.it, anche in casa Roma si starebbe optando per un prestito con diritto di riscatto già nella finestra di calciomercato invernale. Unico problema sarà l’ingaggio, ma come detto in precedenza Insigne spinge per il ritorno e non sorprenderebbe la possibilità di un’eventuale riduzione di quest’ultimo.