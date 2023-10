Le parole del presidente Lotito dopo la vittoria ottenuta dalla Lazio contro il Sassuolo di Berardi, obiettivo mercato estivo biancoceleste, fanno parecchio rumore. Il patron biancoceleste non rimpiange gli obiettivi di mercato. Ecco le sue parole.

Lotito, che al Messaggero dichiara: “Abbiamo completato una tripletta con il 5 a 1 della Women nel derby con la Roma. Sabato la Primavera era stata devastante a Firenze, e la sera ho visto una grandissima la Lazio, che ha battuto il Sassuolo con uno spirito di gruppo unico”.

“I nuovi acquisti si stanno integrando alla perfezione. Sono contento che anche i tifosi ora stiano apprezzando il mercato. Come ho sentito dire, non abbiamo rimpianto Berardi, come Zielinski a Napoli o Ricci contro il Torino”.