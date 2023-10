Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è tornato a lavoro per preparare al meglio la rosa per la ripresa della Champions. Mercoledì 25 le Aquile scenderanno in campo contro il Feyenoord alle ore 18.45.

Lazio, verso la Champions : Sarri si prepara contro il Feyenoord

Secondo quanto riporta il sito Lalaziosiamonoi la situazione a Formello è sotto controllo. Infatti mister Sarri starebbe valutando migliore strategia per continuare a militare la vetta della classifica del gruppo E. Il tecinico della Lazio, comincerà a ragionare sulla formazione di mercoledì da domani pomeriggio. Ci sono due sedute prima del volo verso Rotterdam. Ci saranno le solite rotazioni, in primis a centrocampo dove potrebbe rivedersi il terzetto con Kamada, Vecino e Luis Alberto. Lo stesso schierato contro Atletico Madrid e Celtic nei primi 180 minuti europei della stagione. In attacco chiede spazio Immobile, pronto a tornare dall’inizio al centro del tridente.