Calciomercato, colpo in vista per la Juventus

La Juventus si tuffa su Joelson Fernandes, i bianconeri cercano di anticipare la concorrenza delle altre big europee per assicurarsi l’ala dello Sporting Lisbona.

Per assicurarsi Joelson Fernandes la Juventus prova a giocare di anticipo, il calciatore piace ed è nel mirino delle principali big europee. Ma il padre dell’ala sinistra dello Sporting Lisbona frena: “Mi piacerebbe restasse, i soldi non sono tutto. Magari andrà via in futuro, ora siamo riconoscenti al club che lo sta crescendo”.

