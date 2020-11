Calciomercato, Cutrone verso l’addio: un club di A su di lui

Il Bologna ha pochi attaccanti a disposizione così, così, secondo fonti spagnole, i rossoblù hanno avviato i primi contatti per Patrick Cutrone.

Sinisa Mihajlovic ha chiesto rinforzi per l’attacco. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il Bologna ha avviato già i primi contatti per l’attaccante ex Milan, Patrick Cutrone.

Patrick Cutrone è arrivato a Firenze la scorsa estate in prestito, ma non è stato quasi mai impiegato in campo. Da qui la decisione del Wolverhampton di annullare il prestito con la società rossoblù che vuole prendere l’attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

