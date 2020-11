Calciomercato, dalla Spagna: Milan su Wijnaldum

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo oltre che la difesa e dalla Spagna affermano che i rossoneri vogliono acquistare Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non sembra essere intenzionato a rinnovare con il Liverpool. I Reds non vorrebbero perderlo a zero e così sono pronti a cederlo già durante la finestra di mercato invernale.

Stando a quanto riportato da todofichajes.com, il Milan sarebbe intenzionato ad acquistare Wijnaldum. Nonostante la presenza di Tonali, l’idea di mister Pioli è quella di avere un centrocampista più fisico con più arrivo, ed è qui che si colloca Wijnaldum.

