L’attaccante tedesco Timo Werner potrebbe lasciare il Lipsia già nel mese di gennaio. Ci sarebbero alcune indiscrezioni partite dalla Spagna e che sono state riportate da Todofichajes.com che direbbero che il giocatore classe 1996 starebbe trovando poco spazio nel club attuale, e vorrebbe così trovare un’alternativa in questa stessa stagione. Un altro motivo che porterebbe l’ala tedesca a lasciare la società della Bundesliga è il fatto che vuole essere presente al prossimo campionato europeo con la propria squadra nazionale.

Werner | La situazione del giocatore

Sia la Juventus che il Milan avrebbero interesse a portare in Italia il talento tedesco ex Chelsea, ma solo nel caso in cui il Leipzig aprisse alla cessione in prestito del cartellino. Già in precedenza, da come si era appreso dal Bild, il direttore sportivo Rouven Schröder, aveva comunicato a Werner che sarebbe potuto andare in prestito, qualora qualcuno avesse presentato un’offerta adeguata.