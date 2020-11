Dalla Spagna, Dybala all’Ateltico Madrid: i motivi di un clamoroso affare

L’argentino sta attraversando un periodo nerissimo con la maglia della Juventus. L’ipotesi rinnovo si allontana e il suo futuro potrebbe essere in Spagna

Secondo quanto riportato da Todofichajes, Paulo Dybala vuole lasciare la Juventus. L’argentino è nel mirino di molti top club tra cui il Real Madrid, il Tottenham e l’Inter. Il suo futuro, però, potrebbe essere all’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone ha perso Diego Costa per via di una trombosi venosa profonda spontanea alla gamba destra. L’affare tra i due club sembra essere possibile perché nel mezzo c’è il cartellino di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid, infatti, potrebbe utilizzare lo spagnolo come contropartita per arrivare a Dybala. La Juve chiede €80M, i Colchoneros a questo punto pagherebbero l’argentino solamente €40M – €45M. Inoltre, l’Atletico si libererebbe dell’ingaggio pesante di Diego Costa (intorno ai €10M) e la cifra potrebbe quindi essere investita sull’argentino. Simeone ha chiesto rinforzi di spessore per l’attacco e l’arrivo di Dybala non sembra così improbabile.