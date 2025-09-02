Il primo settembre abbiamo assistito tutti alla chiusura della sessione estiva di mercato. Ma non è finita qui, restano ancora diversi giocatori senza contratto: non pochi i nomi noti in cerca di una squadra. Gli svincolati d’oro in circolazione sono tanti e potrebbero essere ancora ingaggiati.

Calciomercato, gli svincolati d’oro

Tanti i nomi dei giocatori importanti che sono rimasti senza una squadra e che, nonostante la chiusura del mercato, essendo svinolati, possono ancora essere ingaggiati. Si parte da Tomiyasu, difensore, giovane talento giapponese, anni 26. Ultima squadra in cui ha militato è l’Arsenal. Per il centrocampo, una buona soluzione che nessuno ha ancora preso in considerazione, c’è Brownhill, centrocampista, 29 anni. Ultima squadra: Burnley. Dal West Ham si è svincolato anche Zouma, difensore: 30 anni. Stesso ruolo, ma ultima squadra il Tottenham, è Reguilon, 28 anni. In lista figura anche Dasilva, centrocampista: 26 anni. Ultima squadra: Brentford.

Uno dei più seguiti sul calciomercato e accostato più volte anche a diverse squadre della Serie A, ma poi rimasto svincolato è Ziyech, trequartista: 32 anni. Ultima squadra Al Duhail. Ex Serie A, Inter, con una storia che tutti ricordano, Eriksen, centrocampista: 33 anni. Ultima squadra Manchester United. Un’altra conoscenza della Serie A è Karsdorp, ex Roma, difensore di 30 anni. Ultima squadra: PSV. Così come Pjaca, centrocampista di 30 anni. Ultima squadra Dinamo Zagabria, e Pjanic, centrocampista 35 anni. Ultima squadra il Cska Mosca. Ci sono poi Rafinha, Insigne, Mario Rui, Dawidowicz, Ben Yadder, Oxlade-Chamberlain, Bernati, Bonaventura e Karamoh. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il loro futuro.