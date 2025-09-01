Milan, la vera sorpresa è Odogu: il nuovo difensore arriva dal Wolfsburg

In chiusura di mercato il Milan mette a segno l’ultimo colpo, si tratta di Odogu. Nell’ultimo giorno della sessione estiva, infatti, il neo direttore sportivo rossonero Igli Tare ha trovato l’accordo con il Wolfsburg per il giovane centrale classe 2006 David Odogu.

Milan, è Odogu l’ultimo acquisto

L’acquisto è stato fatto a titolo definitivo per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Il difensore è atteso nelle prossime ore a Milano per svolgere le visite mediche con il Diavolo e poi firmare il contratto. Il club rossonero ha preso il difensore centrale last minute, un talento che ha avuto non pochi problemi nella scorsa stagione in Bundesliga, ma è sicuramente pronto a ripartire in Serie A.

Il difensore è un giocatore di prospettiva, che va ad aggiungersi all’organico a disposizione di Max Allegri. Odogu è un centrale difensivo tedesco classe 2006 di proprietà del Wolfsburg, alto 1,91 metri. Un giocatore di grande fisicità quindi dototo di grande potenzialità fisica. Nella scorsa stagione ha collezionato soltanto tre presenze in Bundesliga, per un totale di 194 minuti disputati. Odogu è tedesco di nazionalità, ma ha origini nigeriane. Il giocatore in questione è stato convocato nelle giovanili tedesche e oggi milita nell’under19.