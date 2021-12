Calciomercato Fiorentina, rinnovo in stand-by e addio: pronto il piano B

Oltre alla questione legata a Vlahovic c’è un nuovo caso a tenere banco in casa Fiorentina. In attesa di sapere come andrà a finire la situazione all’attaccante, Pradè questa volta deve affrontare nuove voci di mercato.

Tutto fa pensare che le due trattative, diverse ma uguali sotto certi aspetti finiranno per essere rinviate a giugno, quando i due calciatori potranno finire sul mercato scatenando una vera e propria asta per la felicità del club viola.

Nuova telenovela in casa viola dopo Vlahovic. C’è un nuovo giocatore però che potrebbe lasciare il club viola, così come l’attaccante serbo. Si tratta di Dragowski, portiere polacco che ha un contratto in scadenza nel 2023. Il ds Pradè, visto l’infortunio che ha costretto il calciatore a star fuori da inizio ottobre, ha rimandato ogni discussione aspettando il rientro tra i pali del giocatore.

La Fiorentina, complice un rinnovo che non arriva ancora si sta già cautelando con diversi nomi sulla lista del ds Pradè. Piacciono infatti sia Silvestri dell’Udinese che Cragno del Cagliari per sostituire il giocatore polacco la società che è tranquilla visto che fino ad ora Terracciano si sta comportando benissimo.