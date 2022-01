Calciomercato Genoa: ecco il primo rinforzo per Sheva

Ufficiale il primo acquisto dei rossoblù

Ecco il primo rinforzo per Sheva. Il tecnico ucraino, nelle scorse settimane, aveva chiesto a gran voce rinforzi in grado di aiutarlo a raggiungere una facile salvezza. Il Grifone non sta attraversando un periodo felice. Attualmente si trova al terzultimo posto in classifica a quota 11 punti. La nuova proprietà americana si è subito mossa per accontentare le richieste del suo allenatore. Qualche ora fa è stato infatti ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Silvan Hefti.

Hefti proviene dallo Young Boys

Terzino che può essere impiegato anche come esterno, Silvan Hefti è stato prelevato dallo Young Boys. Con il club elvetico il 24enne si è laureato, nella stagione 2020/2021, Campione di Svizzera. Inoltre, nonostante la giovane etá, ha già esordito in Champions League. Il giocatore giunge a Genova, sponda rossoblù, per una cifra che si aggira intorno ai cinque milioni di euro.