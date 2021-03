Calciomercato, nostalgia Serie A per Gomez: tre club interessati

Sbarcato la scorsa estate al Siviglia, il Papu non sta rendendo al massimo. Gomez sogna il ritorno in Serie A

La rottura con Gian Piero Gasperini ha spinto il Papu Gomez a lasciare l’Atalanta. A gennaio l’argentino è approdato al Siviglia per 5,5 milioni di euro ma il suo rendimento non è quello che i dirigenti spagnoli si aspettavano. Appena 13 le presenze tra Liga, Copa Del Rey e Champions League e un gol messo a referto, quello contro il Getafe in campionato. L’ex Atalanta non sembra essere un calciatore molto apprezzato da Julen Lopetegui, attuale allenatore del Siviglia. Il Papu ha nostalgia della Serie A; un campionato che lo ha reso importante e con il tempo gli ha permesso di diventare un vero e proprio leader dell’Atalanta. A riferirlo è Fabio Santini. Il giornalista ha parlato ai microfoni di 7 Gold spiegando cosi la situazione: “L’argentino non si è ambientato al Siviglia, ha realizzato appena una rete in otto partite e sta maturando l’idea di lasciare la Liga. Ma dove potrebbe andare? La moglie del calciatore gli ha svelato di sognare un ritorno in Serie A, in una squadra che non sia troppo lontana da Bergamo”

Calciomercato, tre big della Serie A su Gomez

Una situazione che sta facendo riflettere e non poco alcuni dirigenti della massimo campionato italiano. Prima di approdare in Spagna Gomez era finito nel mirino di molti top club che con scarsi risultati hanno tentato di strapparlo all’Atalanta. La Dea non ha voluto cederlo ad una diretta concorrente ma in questo caso la situazione sarebbe diversa. A 33 anni il Papu sembra avere ancora mercato e Roma, Inter e Milan pensano all’argentino come prossimo rinforzo del mercato estivo. Anche il prezzo agevolerebbe il ritorno in Serie A; pagato appena 5,5 milioni di euro le tre italiane potrebbero aggiudicarselo ad una cifra bassa. L’avventura di Gomez in Spagna sembra essere già giunta a termine e la Serie A lo riabbraccerebbe molto volentieri.