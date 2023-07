Calciomercato, Greenwood verso la Roma | Mourinho pronto a dire sì

Aspettando di capire le situazioni legate a Morata e Scamacca, spunta un nuovo attaccante per la Roma di Mourinho. Secondo quanto riportato dal The Sun, l’attaccante del Manchester United, Mason Greenwood potrebbe essere una valida alternativa per lo Special One.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama Greenwood

Mourinho avrebbe contattato personalmente la famiglia del calciatore, che potrebbe giocare titolare visto l’infortunio di Abraham. Il calciatore classe 2001, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno potrebbe approdare nella Capitale in prestito.