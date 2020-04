La Juve vuole Icardi, ma il futuro dell’argentino potrebbe essere in Spagna

Futuro di Icardi tra Juve e Atletico Madrid – Il futuro di Icardi resta un rebus. Intrigato il prossimo futuro dell’argentino, il giocatore vorrebbe tornare all’Inter, i nerazzurri lo respingono e ‘ripiega’ sulla Juventus. Nerazzurro o bianconero, questo il diktat di Icardi, unica cosa certa l’addio al PSG, salvo clamorosi colpi di scena. La Juve vorrebbe l’ex interista per sostituire Higuain, col pipita sul piede di partenza.

I bianconeri per convincere il PSG sarebbero pronti a mettere sul piatto Alex Sandro e Pjanic, due elementi che piacciono molto ai parigini. Esistono clausole che impediscono al calciatore di essere ceduto ad un club italiano? La cosa non è ancora chiara, contrastanti le versioni del club milanese e dell’entourage del calciatore.

Secondo indiscrezioni ricevute dalla redazione di SportPaper.it, sotto traccia si starebbe muovendo anche un altro club, l’Atletico Madrid. Il club allenato dal cholo Simeone vede in Icardi l’elemento perfetto per completare lo scacchiere dei biancorossi. Il club spagnolo pronto ad intavolare con il PSG una trattativa per regalarsi l’argentino strappandolo, tra le altre, alla concorrenza del Real Madrid. Icardi e Wanda Nara preferirebbero l’Italia, ma viste le difficoltà concrete per vestire il bianconero della Juventus potrebbero accettare la corte dell’Atletico.