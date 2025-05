Una sola gara al termine del campionato, poi si passerà a mercato, obiettivo principale delle società nei prossimi mesi. Anche la Lazio si guarda intorno da tempo e, anche se non è ancora ufficialmente cominciato ci sono già diverse proposte alle quali deve pensare la società di Formello.

Lazio, il dopo-Castellanos ha due nomi: Ioannidis e Kalimuendo

Dopo aver ricevuto i 7 milioni di euro dal Bologna per il riscatto di Casale i capitolini tornano protagonisti per il prossimo mercato, in quanto uno dei gioielli più preziosi della rosa, è molto ricercato da squadre straniere e italiane. Si tratta del Taty Castellanos il quale sta ricevendo un numero sempre più alto di offerte dalla Premier e dalla Liga. Il patron della biancoceleste non ha posto limiti all’addio del giocatore, anzi, qualora arrivassero offerte irrinunciabili per l’argentino, il giocatore potrà partire.

In vista di una possibile partenza, la dirigenza della Lazio sta già pensando anche ad un possibile sostituito. Al momento sono due i profili che Fabiani sta sondando da tempo e che sono tenuti d’occhio. Gli aquilotti stanno pensando a Fotis Ioannidis, attaccante greco in forza al Panathinaikos dove ha segnato 51 gol e 15 assist in 185 partite, mentre il secondo è il Arnaud Kalimuendo del Rennes, 22 anni, attualmente ha messo 17 sigilli nel campionato appna finito in Ligue 1.