Il Benfica continua a lavorare per assicurarsi Samuel Dahl a titolo definitivo. Il terzino svedese, classe 2003, arrivato alla Roma nell’estate 2024 per 4 milioni di euro più bonus dal Djurgårdens, è passato al club portoghese nel mercato invernale con la formula del prestito oneroso da 300.000 euro, più altri 300.000 di bonus, e diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus.

Roma, il Benfica vuole riscattare Dahl

Alla Roma è arrivata una proposta dai lusitani da circa 12 milioni di euro per ottenere il cartellino del giocatore, con l’obiettivo di aggirare il veto e trovare un accordo diretto. La richiesta di Florent Ghisolfi, il ds giallorosso, è più alta, intorno ai 15 milioni, ma la distanza non è incolmabile.

Le due parti sono al lavoro per trovare un’intesa, con la possibilità concreta che si arrivi a un accordo intorno ai 13-14 milioni. Dal canto suo, Samuel Dahl ha voglia di continuare a giocare in Portogallo, dove, a differenza di Roma ha trovato continuità e un ambiente ideale per proseguire la sua crescita.