Mentre il presidente del Napoli avrebbe già avviato i primi contatti con Massimiliano Allegri, in cerca di rilancio dopo l’addio alla Juventus, a Torino sono pronti a raccogliere Antonio Conte. Il rapporto tra il tecnico pugliese e il patron del Napoli non è mai decollato, a fine stagione, nonostante la possibilità alta di vincere lo scudetto, le strade si divideranno. Ad avere la meglio potrebbe essere la Juve.

Juventus, il ritorno di Antonio Conte

Un valzer di panchine che promette scintille e che potrebbe riportare Conte là dove tutto è cominciato: sulla panchina della Madama, in quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo anni di separazione e non poche tensioni. Non sarà facile il suo ritorno, dovrebbe essere più che altro un gesto d’amore. A Conte si chiederebbero sostanzialmente due cose: accettare un ingaggio inferiore a quello che potrebbe aspirare a percepire, ma di ‘accontentarsi’ di uno stipendio che possa fermarsi a metà strada fra quello attuale e quello inglese, una cifra intorno agli 11 milioni di euro. La seconda opzione è quella di ricominciare con la rosa affidata a Thiago Motta, alla quale la società andrebbe ad aggiungere qualche nuovo innesto, per potere valorizzare quanto già presente al meglio.