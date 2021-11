Calciomercato, il giocatore vuole la Roma | La trattativa

Dalot-Roma, matrimonio in arrivo

Ormai si scalda sempre più la pista che porta a Dalot, il giocatore richiesto da Mourinho pronto a raggiungere la capitale. La richiesta del Manchester United è chiara, prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

La Roma vorrebbe evitare l’obbligo di riscatto, o in alternativa limare le richieste dello United abbassando ad 8 la cifra per il riscatto. Una trattativa in evoluzione, Dalot piace e a quanto pare gradirebbe la destinazione Roma, fumata bianca in arrivo?