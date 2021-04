Calciomercato Milan: Josip Ilicic potrebbe essere il colpo a sorpresa del Milan nel prossimo mercato estivo. In rotta con Gasperini a Bergamo e col contratto in scadenza nel 2022, lo sloveno potrebbe diventare la classica occasione di mercato

Ilicic e il Milan: tre indizi fanno una prova

Ilicic è ai ferri corti con Gasperini – Il giocatore è da diverso tempo in una situazione tesa con il suo allenatore Giampiero Gasperini e potrebbe lasciare i bergamaschi al termine della stagione. “Basta lamentarsi, fai qualcosa”, la frase diretta dal tecnico allo sloveno che ha vissuto male la sostituzione dopo soli 30 minuti contro il Real Madrid. Seguita, poco dopo, da un altro siluro. “Ilicic in queste condizioni non lo faccio più giocare”

Il rinnovo di Calhanoglu è sempre più in salita – La spinta decisiva potrebbe darla Hakan Calhanoglu. Il turco non ha ancora firmato il rinnovo, e al momento resta libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra.

Esperienza per la Champions League – Lo sloveno, col contratto in scadenza nel 2022, potrebbe diventare la classica occasione di mercato, non propriamente in linea coi parametri di Elliott, ma che potrebbe portare quella dose di esperienza necessaria per un gruppo così giovane.

Ilicic al Milan? Ecco cosa dicono Di Marzio e Delio Rossi

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato l’interesse rossonero nei confronti di Ilicic: “Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ricky Massara lo seguiva già alla Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta. Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l’età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez”,

Delio Rossi ha parlato della crescita che Ilicic potrebbe avere da un eventuale trasferimento al Milan: “Se uno prende Ilicic gli deve far sentire grande fiducia. Non uno della squadra, ma parte della squadra. Non la ciliegina sulla torta, ma una parte della torta. Perchè altrimenti c’è il rischio che il ragazzo non ti dia il meglio di se stesso. Ilicic adesso è nel pieno della sua maturità e sarebbe per lui motivo d’orgoglio confrontarsi in una grande squadra come il Milan, senza togliere niente all’Atalanta”.

L’ex tecnico di Lazio e Palermo ha poi confrontato il talento slavo con Hakan Calhanoglu: “Ilicic è un po’ più punta rispetto a Calhanoglu. Il turco copre un po’ più campo e mi sembra sia portato di più alla fase di non possesso. Lo sloveno un po’ meno”.