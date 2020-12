Calciomercato, il Milan si inserisce nella corsa per Pellegrini

Il centrocampista ha rotto con i tifosi e potrebbe lasciare la Capitale

Non solo Inter e Juventus: su Lorenzo Pellegrini c’è anche il Milan. Il centrocampista della Roma ha rotto con l’ambiente; nel post partita contro il Sassuolo è stato preso di mira dai tifosi e con un messaggio sui social il classe 1996 ha risposto cosi: “Voi continuate a parlare e insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”. La situazione contrattuale e quella del trasferimento è molto chiara: il suo rapporto decade nel 2022 e ha una clausola rescissoria da €30M. Cifra non altissima che da tempo fa ingolosire i dirigenti dell’Inter e della Juventus. Non solo, secondo quanto riportato da milanlive.it, anche i rossoneri stanno pensando al centrocampista giallorosso. In una zona del campo dove al momento i soli Kessie, Bennacer e Tonali giocano a rotazione e considerando la possibile di Calhanoglu, Pellegrini sarebbe il rinforzo ideale anche per via della sua duttilità tattica. Si prospetta un’asta tra le big della Serie A per il giovane giocatore della Nazionale.